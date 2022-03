Inter-Fiorentina 1-1: rimpianti nerazzurri, quanti punti lasciati per strada – IL POST GARA

L'Inter non riesce a superare la Fiorentina, al Meazza termina con un pareggio che alimenta i rimpianti in casa nerazzurra per i troppi punti lasciati per strada nel corso del campionato

Redazione1908

MILANO - Contro la Fiorentina l'Inter non riesce ad andar oltre il pareggio. Una gara che i nerazzurri avrebbero dovuto vincere ad ogni costo per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Sogno che non svanisce ma i risultati sono assolutamente discutibili ed ora diventa tutto più difficile. Un pareggio che non soddisfa nessuno, a cominciare dal tecnico interista che nel post gara commenta il risultato finale ai microfoni di Dazn: "Nessuna paura, abbiamo avuto un calo e i ragazzi sentono la responsabilità ma dobbiamo rimanere tranquilli perchè creiamo tantissimo ma finalizziamo molto meno rispetto alle gare passate. Non sono esente di colpe, probabilmente in qualche episodio non siamo stati bravissimi"

D'AMBROSIO - "Un pizzico di determinazione in più. Alla fine certe partite le vince solo se non prendi gol e se li fai. Non posso rimproverare nulla sull'impegno della squadra, per come ci alleniamo e giochiamo diamo tutto. Chi entra e i titolari. Con un po' di cattiveria in più si riescono a portare a casa i punti, come quelli di oggi, che erano fondamentali". Il commento a caldo di Danilo D'Ambrosio al triplice fischio di Inter-Fiorentina.

ITALIANO - "Nel primo tempo create tante situazioni per chiudere. Avevo chiesto di uscire a San Siro a testa alta e ci siamo riusciti. Credo che Koné alla fine ci potesse fare un gran bel regalo ma non gli è riuscito. Negli ultimi minuti siamo ni a soccombere, non riusciamo a portarla a casa. Ma sono contento di quanto fatto dai miei oggi, continuiamo a lavorare con fiducia perché questo ci ha dato la partita di oggi". Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita di Inter-Fiorentina

ITALIANO IN CONFERENZA - "Sono felicissimo, quello che abbiamo preparato lo abbiamo messo in campo. Grande coraggio e grande personalità. Non mi va di parlare di rimpianti, nel secondo tempo qualcosa abbiamo rischiato, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Venire qui con questa personalità non è facile. Grande fiducia e autostima, dobbiamo incontrare tutte le più forti. Oggi volevamo uscire con prestazione e risultato importante. Se si continua a fare questo calcio le soddisfazioni arrivano e oggi ce la prendiamo. Bisogna anche conoscere l'avversario, se ti porti in area Dzeko e i loro esterni ti fanno male. Non dovevamo subire la palla dietro le spalle dei difensori. Penso che il punto sia meritato. Zeman? È un maestro, un esempio per tutti". Le parole del tecnico della Fiorentina in conferenza stampa post partita

DUMFRIES A INTERTV - "Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Ci siamo ripresi. C'è un po' di amarezza, abbiamo guadagnato un punto ma ci tenevamo a rimontare. Ora c'è la sosta, ci riposiamo e poi qualcuno andrà via con la Nazionale". Il commento di Denzel Dumfries nel post partita di Inter-Fiorentina, rilasciato ai microfoni di InterTV

INZAGHI IN CONFERENZA - "Probabilmente sì, manca la vittoria. Ultime sette partite abbiamo fatto sette punti, chiaramente non è abbastanza. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo giocato meglio tecnicamente. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni". Queste le parole del tecnico nella conferenza stampa post partita

DANILO D'AMBROSIO A INTERTV - "Serve lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto. Farsi poche domande, darsi poche risposte. Mancato un po' di cinismo? Sì da parte di tutti. Le occasioni ce le hanno tutti, difensori, attaccanti ed esterni. Quando arrivi davanti alla porta devi capire che può essere l'unica occasione della partita. La prossima partita con la Juventus? Quelle sono le partite più semplici da preparare. Cerchiamo di recuperare energie e poi andremo a Torino per fare come sempre la nostra partita. È venuto a mancare l'entusiasmo che avevamo nella parte iniziale del campionato. Facevamo un gioco più semplice ma più efficace, eravamo più compatti. Facevamo pressing fatto bene. Dobbiamo trovare la serenità senza mai tralasciare la cattiveria e l'agonismo". Il commento post partita del difensore nerazzurro