Inter, fretta per Sanchez: “Marotta vorrebbe salutarlo prima che Alexis…”

Sono giorni decisivi per quanto riguarda l'addio di Alexis Sanchez all'Inter . E' atteso infatti a Milano Fernando Felicevich, agente del centravanti e di Arturo Vidal, con il quale però non ci sono particolari problemi. Col Nino Maravilla, invece, come riporta Tuttosport, ci sarà da trattare: "Marotta non vorrebbe aspettare, tanto che nei programmi del navigato dirigente c’è l’intenzione di chiudere la questione il prima possibile.

In pratica i nerazzurri, pur consci del fatto che comunque dovranno colmare la differenza retributiva del nuovo e futuro ingaggio dell’atleta con un incentivo all’esodo (probabilmente simile a quanto verrà elargito al compagno di nazionale), sperano, seppur non sia semplice, di salutare l’amico Alexis prima che abbia trovato una nuova sistemazione. Difficile, ma non impossibile. A quel punto, potrebbe anche arrivare il via libera per l’affondo decisivo nell’affare Dybala e non è da escludere a priori che avvenga anche senza l’uscita immediata di Dzeko o Correa".