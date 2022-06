Vidal-Sanchez, l’agente vedrà l’Inter in settimana. Libero: “I due cileni bloccano Dybala”

Se mercoledì è atteso Romelu Lukaku a Milano per visite e firma con l'Inter, questa sarà una settimana importante anche in uscita

Se mercoledì è atteso Romelu Lukaku a Milano per visite e firma con l'Inter, questa sarà una settimana importante anche in uscita. A Milano, infatti, "è atteso in settimana l’agente di Vidal e Sanchez, Fernando Felicevich, per fare il punto della situazione: se sul primo si proverà a trattare sulla buonuscita da 4 milioni, il secondo va convinto ad accettare Siviglia o Villarreal. I cileni bloccano Dybala, non Lukaku, chiuso a 8 milioni più 4 di bonus con il Chelsea, che ha realizzato il sogno del belga senza opporsi, in grande stile", spiega l'edizione odierna di Libero.