Porta chiusa, allora? Tutt’altro, perché nel mercato non si può dare nulla per scontato. E gli scenari possono mutare

Completare il reparto d'attacco con un nome di fantasia resta sempre l'obiettivo finale dell'Inter sul mercato, con Albert Gudmundsson che resta in cima ai desideri. Al momento, però, il club nerazzurro non può procedere con l'operazione e il Corriere dello Sport spiega perché: "Fino a qualche settimana fa sembrava il nome più caldo del mercato interista, invece da qualche giorno, di Gudmundsson, non se ne parla più o quasi. Vero che gli ostacoli per questa operazione ci sono sempre stati. Ma l’idea era che, alla fine, sfruttando pure la sponda dell’attaccante, una soluzione sarebbe saltata fuori. In verità, esiste un nodo fondamentale.