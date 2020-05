Inter, respinte al mittente le offerte per Skriniar: veto di Conte, servono 75 milioni

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Milan Skriniar: il difensore slovacco, nonostante qualche difficoltà dovuta al passaggio alla difesa a tre, rimane uno dei centrali più appetiti d’Europa, e diversi club nel corso degli anni si sono fatti avanti. Secondo Tuttosport, tuttavia, l’ex Sampdoria non si muoverà da Milano, a meno di offerte irrinunciabili.

OFFERTE RESPINTE – “Skriniar da tempo è nei radar dei top club. L’Inter, in passato, ha già respinto i tentativi da 65 milioni di Manchester City (gennaio 2018, gli inglesi andarono poi su Laporte) e United (estate 2018), così come l’estate scorsa fu stoppato sul nascere un sondaggio del Real Madrid“.

VALUTAZIONE – “Skriniar, nonostante una stagione con diverse ombre, dovute al cambio di sistema e la difficoltà ad adattarsi nel ruolo di centrale di sinistra, per Conte è un intoccabile. Lo ha sempre schierato e con la crescita di Bastoni, lo slovacco traslocherà a destra dove si trova più a suo agio. Di sicuro l’Inter non ha intenzione di smantellare la squadra e se andranno in porto le cessioni di Lautaro, Icardi e Perisic, non avrà bisogno di altre uscite importanti per fare cassa. O comunque, serviranno almeno 75 milioni per pensare di far sedere al tavolo Marotta“.