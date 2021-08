Lautaro-Brozovic-Barella? Non solo: “L’Inter prepara un altro rinnovo top”

La dirigenza dell'Inter punta ora a blindare una delle colonne portanti della squadra, proponendo un ricco rinnovo di contratto

La partenza di Romelu Lukaku ha concesso all'Inter la disponibilità, oltre che a poter investire sul mercato in entrata, di poter blindare i propri giocatori chiave. E, come scrive Il Giorno, il club è pronto ad affrontare un altro rinnovo oltre a quelli di Lautaro, Brozovic e Barella: "In merito ai rinnovi contrattuali da affrontare, dopo la felice conclusione della trattativa con Lautaro Martinez, la dirigenza punta ora a blindare la colonna portante della retroguardia, ovvero Milan Skriniar, il cui contratto scadrà nel 2023: a metà settembre è previsto un summit per discutere del nuovo accordo e per il centrale slovacco si prevede una base d'ingaggio intorno ai 4 milioni di euro più bonus".