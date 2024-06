GdS: “Inter, quattro o cinque attaccanti? L’idea del club è questa”

L'Inter ha le idee chiare sull'attacco per la prossima stagione: La Gazzetta dello Sport svela oggi i piani di mercato nerazzurri

L'Inter ha le idee chiare sull'attacco per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport svela oggi i piani di mercato nerazzurri: "Per questioni economiche e di lista, l’idea infatti è di andare avanti con quattro attaccanti. Oltre agli intoccabili Lautaro e Thuram, dal Porto è arrivato a parametro zero Taremi, simile tatticamente ad Arnautovic. E proprio dal destino dell’austriaco, oltre che da quello di Correa (rientrato dal prestito al Marsiglia) dipende l’affare Gudmundsson", si legge.