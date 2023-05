Euroderby, l’Inter non aspetterà il Milan. Ecco cosa chiederà Inzaghi alla squadra

"Il primo cielo è la Champions, neppure a dirlo. Il gruppo ci credeva. L’aver eliminato il Barcellona ha dato una consapevolezza enorme a Lautaro e compagni. Istanbul non è solo una cartolina, ma un biglietto aereo da staccare. C’è di mezzo un derby di ritorno da affrontare con due gol di scarto. Inzaghi ne ha già parlato con la squadra, lo rifarà anche oggi. E c’è da giurare che il tecnico non vorrà affrontare Pioli pensando solo alla fase difensiva, affidandosi alle ripartenze. Il rischio da evitare è che il Milan prenda fiducia, magari con il passare dei minuti. Ecco perché il tecnico ha già chiesto - e chiederà ancora fino a domani sera - di ripetere lo stesso approccio convinto del derby d’andata. L’obiettivo è segnare per primi, così da mettere definitivamente in ginocchio le speranze rossonere", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

La qualificazione alla prossima Champions adesso è quasi in ghiaccio. In attesa di capire se sarà giusto fare i conti minimi sul Milan o sulla Roma, in ogni caso il vantaggio è ora più che rassicurante. Ma Inzaghi ha chiesto di alzare l’asticella. L’allenatore non vuole che la spina venga staccata. E ha ottenuto risposte positive. Almeno sotto tre punti di vista: condizione fisica, eccellente per quasi tutti i componenti della rosa. Per convinzione e serenità generale: la gara col Sassuolo è un segnale di come adesso riescano le cose con facilità, pure a fronte di prove magari non eccellenti. E infine per prestazioni individuali: da Brozovic a Lukaku, da Lautaro fino a Bastoni, ora molti protagonisti sono nel miglior momento stagionale".