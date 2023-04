Dimarco a Inter TV: “Sto molto meglio, la condizione migliora. Mi aspetto una partita…”

L'Inter deve invertire la rotta in campionato e puntare ad una vittoria contro la Salernitana. Dell'importanza di questi tre punti ha parlato Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV, che ha anche fatto presente quale sia il suo stato di forma dopo lo stop: "Che partita mi aspetto? Una partita difficile, loro devono raggiungere la salvezza prima possibile. Noi - da parte nostra - dobbiamo fare punti per entrare in Champions. Come sto? Sto molto meglio, ogni partita migliora la condizione".