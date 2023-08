Lautaro a Inter TV: “I miei obiettivi? I soliti: vincere titoli, rendere felici i tifosi”

Oggi ricomincia il campionato. L'Inter si prepara ad affrontare il Monza, squadra che nei mesi estivi di calciomercato ha accolto più di un ex nerazzurro. Ai microfoni di Inter TV, per inaugurare la stagione nerazzurra, si è presentato il Capitano, Lautaro Martinez: "Emozionato ieri per l'allenamento a San Siro? Volevo tornare a giocare qui a San Siro con la nostra gente che ci sostiene sempre. Sarà bello uscire ora per il riscaldamento e ritrovare tutta la gente".