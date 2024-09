Focus poi sui conti del club nerazzurro: "Se in Serie A la classifica non fa sorridere i nerazzurri – a 8 punti, 7 in meno rispetto alla scorsa stagione – buone notizie arrivano dai conti. Il Cda dell’Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso in netto calo a 36 milioni di euro, con ricavi in crescita a 473 milioni e costi stabili".