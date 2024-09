Una distrazione al retto femorale della coscia destra, terrà ai box Nicolò Barella per almeno le prossime tre gare. In vista della trasferta di Udine, si scalda Davide Frattesi, suo sostituto naturale. "Anche se, per la verità, la sua efficacia l’ha dimostrata più entrando in corsa che dall’inizio", sottolinea il Corriere dello Sport.