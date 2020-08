Un’Inter straripante distrugge lo Shakhtar Donetsk e conquista una meritatissima finale di Europa League contro il Siviglia. E tra la felicità dei tifosi nerazzurri c’è quella della società, in particolare del presidente Steven Zhang: il numero uno del club è rimasto a bordocampo dopo la gara a e ha realizzato un video per i canali ufficiali nerazzurri. “A tutti gli Inter Fans del mondo, andiamo in finale tutti insieme… ANDIAMO!”, ha detto.