Inzaghi a Inter TV: “Non molliamo di un centimetro, i miei ragazzi protagonisti. Carlos…”

Una grande Inter soffre, resiste e poi batte il Napoli. Tre reti ( Calhanoglu, Barella, Thuram ) per tre punti conquistati che lanciano un segnale fortissimo al campionato. Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Sono tutte partite complicate. Sapevamo di dover fare una grande prova. Primo tempo equilibrato. Poi meglio noi, dopo il raddoppio di Barella siamo diventati padroni del campo. Carlos? È stato bravissimo. Non era semplice entrare a freddo al Maradona con avversari che ti possono mettere in difficoltà sempre. Sono molto soddisfatto di lui e di tutta la squadra. Ci godiamo questa vittoria, da domani penseremo all'Udinese".

"Meriti miei? Sì ma i veri protagonisti sono i ragazzi. Le partite sono il coronamento di come si lavora in settimana e loro lavorano molto bene. Cosa è cambiato nella testa di questa squadra? Lo dirà il tempo. Questi tre mesi e mezzo sono stati ottimi, abbiamo raggiunto due obiettivi molto importanti. Il tempo dirà tutto. Non molliamo di un centimetro e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo", ha concluso Inzaghi.