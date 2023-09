Inzaghi a Inter TV: “Grandissimo spirito, vogliamo mantenerlo. Contento perché tutti…”

"I ragazzi stanno facendo bene tutte e due le fasi, sono contento perché si sacrificano tutti. Non dipende solo dai difensori ma anche dai centrocampisti e attaccanti: si sacrificano tutti. Conosciamo la Fiorentina, è una squadra che fa del possesso palla una grandissima arma. Siamo stati bravi: nelle distanze, organizzati e facendo una fase di non possesso nel migliore dei modi. Thuram? Molto bene, ha fatto un pre campionato molto buono. Le prime due partite anche. Avevo detto che mi dispiaceva non avesse segnato perché lo meritava. Giocatore generoso che lavora per la squadra. Contento che abbia coronato la prestazione con il gol. Lautaro? Uno dei nostri leader. Al di là dei gol sono molto contento per come lavora per la squadra e per come è a disposizione dei suoi compagni. Sono stati bravissimi lui e Thuram e Arnautovic. Dopo la sosta recupereremo anche Acerbi, Sensi e Sanchez che sono delle opzioni importanti", ha concluso il mister.