Inzaghi a Inter TV: “La squadra ha dato tutto, purtroppo in questo momento non basta”

Aprile amaro per i nerazzurri che dopo la sosta delle Nazionali riprendono con una sconfitta a San Siro contro la Fiorentina . Simone Inzaghi ha analizzato la partita ai microfoni di Inter TV con queste parole: "Cosa è mancato? Chiaramente il cinismo, il risultato non ci soddisfa. Ma sul campo la squadra ha dato tutto, purtroppo in questo momento non basta. Dobbiamo lavorare tutti, io in primis. Per quanto riguarda il sudore e l'impegno messo in campo nulla da dire. Spunti positivi? Sappiamo che ci aspetta un mese difficile, tutte quante le partite saranno impegnative".

"Dovremo essere bravi a farci trovare nel migliore dei modi. Quello che stiamo facendo non è sufficiente e non ci sta facendo fare punti importanti. Nel 2023 stiamo segnando meno, quest'anno non siamo più il miglior attacco. Dobbiamo lavorare meglio ma è una cosa che riguarda tutta la squadra. In passato se non segnavano gli attaccanti lo facevano i centrocampisti. Il lavoro cercherà di far passare questo momento che per gli attaccanti può esserci. Il calcio è così. Non mi piace parlare di fortuna e di sfortuna. Bisogna concentrarsi di più. La prestazione avrebbe meritato un altro risultato e invece siamo qui ad analizzare un'altra sconfitta davanti ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto fino all'ultimo", ha concluso il mister a Inter TV.