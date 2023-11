Inzaghi a ITV: “Bravissimi a soffrire tutti insieme, era tosta. Cambi? Ho la fortuna di…”

L'Inter torna a Milano con tre punti pesanti e importantissimi. I nerazzurri battono l'Atalanta in trasferta con una prestazione solida e di sofferenza. Simone Inzaghi ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. I ragazzi sono stati bravissimi a soffrire tutti insieme, abbiamo creato tante situazioni contro una squadra che qui in casa non aveva ancora subito un gol. Stiamo avendo continuità, per quanto riguarda il mio premio del mese è da condividere con i miei ragazzi, con la mia società e con i nostri splendidi tifosi che anche stasera ci hanno aiutato tantissimo".