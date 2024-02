L'Inter viaggia a vele spiegate. Il 2024 della squadra di Inzaghi si può sintetizzare così: cinque vittorie in campionato su cinque. Gare spesso complicate come le trasferte di Firenze e Roma e soprattutto lo scontro diretto contro la Juve. "Approccio che non può non piacere alla società. Il legame tra tecnico e dirigenti non è mai stato forte come adesso, basti ricordare quanto accadeva un anno fa di questi tempi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.