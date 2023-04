Sky – Inter, società chiara: senza Champions cambia tutto per tutti. Gli scenari

Simone Inzaghi è rimasto a colloquio con Zhang e la dirigenza al completo dopo la sconfitta contro il Monza e ha lasciato San Siro dopo la mezzanotte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico piacentino, Zhang, Antonello, Marotta, Ausilio e Baccin hanno analizzato il KO con il Monza - il terzo consecutivo in casa, mai successo nella storia del club - e condiviso un ragionamento importante: l'obiettivo della società è centrare la qualificazione in Champions, vincendola o arrivando tra le prime quattro.

Se la stagione dovesse terminare con un'Inter esclusa dalla prossima Champions League, il destino di tanti subirebbe delle conseguenze, dall'allenatore fino a quella di tanti giocatori e non solo di quelli in scadenza di contratto. I rinnovi di calciatori che sembrano ben impostati subirebbero una brusca frenata e chi è in scadenza di contratto ed ancora in bilico lascerebbe il club. Le conseguenze, dunque, riguarderebbero tutti quanti: Inzaghi è responsabile e ha le sue colpe ma i calciatori devono reagire in campo e dimostrare di essere da Inter.