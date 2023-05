Inzaghi a Inter TV: “Al terzo gol mi sono stretto ai ragazzi: sono stanco io, figuratevi loro”

L'Inter batte l'Atalanta e si aggiudica matematicamente la qualificazione in Champions League. Simone Inzaghi ha commentato con queste parole la bella prestazione dei nerazzurri: "Sono molto soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. Mi sono stretto a loro al terzo gol: sono stanco io, figuratevi loro. Hanno trovato le energie contro un grande avversario come l'Atalanta. Hanno fatto una partita aggressiva, dovevamo raggiungere la Champions in tutti i modi. Siamo partiti fortissimo, poi l'Atalanta è venuta fuori con la sua qualità e le sue idee".