Inzaghi a Inter TV: “Ringrazio l’atmosfera, serata stupenda. Sappiamo di aver dato…”

"Momento più delicato? Stasera mi è venuto in mente Plzen, era già un dentro e fuori. Da Plzen a Istanbul. Quando abbiamo eliminato il Barcellona, da lì è partita la nostra cavalcata. Finale? Era un sogno però c'erano tantissime speranze. Avevamo fatto un ottimo percorso anche l'anno scorso. Sarà la mia prima volta in finale, andremo con tantissimo entusiasmi e andremo a giocarcela nel migliore dei modi. Mi viene in mente l'impegno folle che avevo chiesto. Non abbiamo fatto conti, Champions, Coppa Italia. Abbiamo dato il massimo per arrivare in fondo. Abbiamo tre partite di campionato, dovremo essere bravi a recuperare. Quello che mi viene in mente stasera è come lavorano quotidianamente i giocatori", ha concluso felice Inzaghi.