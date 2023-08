Inzaghi a Inter TV: “Mercato? Manca ancora qualcosa, la mia società sta lavorando per…”

Buona la prima. L'Inter batte il Monza in una serata estiva molto calda e mette a segno i primi tre punti in campionato. Simone Inzaghi ha commentato con soddisfazione la prestazione del gruppo. Ecco le sue parole a Inter TV: "Mi è piaciuto l'entusiasmo con cui abbiamo affrontato una gara non semplice. La squadra ha creato, ha fatto quello che doveva. Sono molto soddisfatto di questo. Gli attaccanti nuovi? I subentrati sono andati benissimo. Bisseck è entrato bene. Avevamo Darmian con un problemino e Acerbi fuori. I ragazzi sono stati bravi a contrapporsi molto bene ad una squadra che gioca un ottimo calcio".