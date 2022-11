Inzaghi a Inter TV: “Squadra sempre in partita, molto soddisfatto. Ci siamo guadagnati…”

Simone Inzaghi ha commentato la sconfitta dell'Inter in casa del Bayern Monaco. Queste le parole del tecnico a Inter TV: "Abbiamo fatto una buona gara contro squadra di assoluto valore. Potevamo sbloccarla sul rigore non rigore di Barella. Il gol su calcio piazzato ci ha penalizzato ma la squadra è sempre rimasta in partita".