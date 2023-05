Inzaghi a Inter TV: “Alleno un gruppo serio che voleva cambiare andamento in campionato”

Gara stradominata dall'Inter, che strapazza il Verona in trasferta. Sei le reti segnate dai nerazzurri al Bentegodi. Simone Inzaghi ha commentato la prestazione della squadra con grande soddisfazione: "Partita facile? Siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene la gara contro una squadra che aveva perso solo con la Fiorentina nel 2023. Abbiamo fatto una gara di determinazione, una vittoria importante: sappiamo che tra 72 ore saremo di nuovo in campo. C'è grande voglia di tutti i giocatori? Era una partita per noi importantissima, abbiamo fatto tre vittorie in campionato e dobbiamo continuare. Siamo in ritardo, abbiamo un calendario complicato e sappiamo che tutte le gare sono difficili".

"Sbagliamo poco nelle gare? L'impegno non è mai mancato anche quando non c'erano i risultati. Ho la fortuna di allenare un gruppo serio che voleva cambiare l'andamento in campionato. In Champions ci stanno dando grandi soddisfazioni. Abbiamo ancora 5 partite per migliorare la nostra posizione in campionato. Momento più importante? Il recupero di tutti i giocatori. Abbiamo avuto l'imprevisto importante di Skriniar, Gosens in questo momento era importantissimo per noi. Speriamo possa tornare presto a lavorare con noi. L'ho visto, ci sta mettendo un impegno folle per tornare. In questo periodo stanno arrivando i risultati. In certe partite abbiamo lasciato punti. Bisogna essere bravi a tapparsi le orecchie e a lavorare".