Inzaghi a Inter TV: “Complimenti alla squadra, Lautaro giocatore importantissimo per noi”

L'analisi di mister Inzaghi della prestazione dei nerazzurri a Cagliari

L'Inter batte il Cagliari in una partita cruciale per gli equilibri di campionato. Bravi i nerazzurri a portare a casa i tre punti con un approccio da subito determinato e senza lasciarsi distrarre dalla vittoria del Milan contro l'Atalanta. Ecco l'analisi di mister Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Stasera devo fare i complimenti alla squadra e non era affatto scontato. Dopo i festeggiamenti di mercoledì. E' una squadra seria e concentrata che ha fatto una grandissima partita e si sta giocando la salvezza fino all'ultima giornata. Tantissima soddisfazione per il nostro percorso. Abbiamo fatto un percorso molto molto buono. Abbiamo un'ultima giornata da giocarci nel migliore dei modi, vediamo cosa succederà. Lautaro? Sono contento per lui ha fatto il suo record di gol. Giocatore importantissimo per noi e grazie ai suoi compagni è riuscito a fare tutti questi gol".