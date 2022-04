Inzaghi a Inter TV: “Dobbiamo continuare a fare punti perché questi non bastano”

Le parole del tecnico nerazzurro a Inter TV dopo la vittoria contro la Roma: conquistati altri tre punti importantissimi

I nerazzurri battono la Roma con tre reti bellissime (incassandone una) e spostano la pressione sul Milan, che domani incontrerà la Lazio. Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo il fischio finale: "I complimenti di Mou? Diciamo che purtroppo mancano ancora tanti punti. Avremo un calendario molto fitto e partite intense e difficili. Dobbiamo essere bravi a recuperare sia forze fisiche che mentali. Abbiamo anche la Coppa Italia. Effetto San Siro? Bellissimo. 75000 persone più quelle del derby. Sono state due giornate fantastiche, che dobbiamo goderci. Ma purtroppo con questo calco non possiamo e da domani saremo già con la testa al Bologna. Pronti a preparare una partita di sacrificio contro una squadre che ci creerà problemi. Ottimo morale, la squadra sta bene. Sappiamo che dobbiamo continuare e fare più punti possibile. Tutte corrono, dobbiamo inseguire. Vediamo cosa succede. Secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio in tutto il periodo, poi abbiamo avuto una flessione di risultati più che di gioco. Qualche occasione sciupata, qualche palo di troppo. Abbiamo perso dei punti che dobbiamo essere bravi a recuperare. Dobbiamo continuare a fare punti perché questi non bastano".