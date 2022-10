Inzaghi a Inter TV: “Molto soddisfatto, in campo si aiutano tutti. Brozovic? Speriamo…”

Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Inter TV la vittoria contro la Sampdoria: "Inter tornata? Sono contento della prestazione ma 48 ore fa eravamo in campo con una partita importantissima a livello di CL. Abbiamo vinto una partita contro una squadra organizzata che correva, sono molto soddisfatto. Barella incisivo? Sono contento per Nicolò ma per tutti. Parlare di un singolo sarebbe riduttivo. Ne abbiamo vinte sei e pareggiato a Barcellona. Dobbiamo essere bravi, in campionato vanno tutte forti".

"Sono contento anche per il Tucu che ha fatto un grande gol e grande azione, mercoledì lo aveva fatto Lukaku. Abbiamo bisogno di tutti. Speriamo di portare Brozovic domenica a Torino. Di volta in volta sceglierò chi far giocare. La squadra sta bene. ha autostima, è aggressiva e sa quello che vuole. Si aiutano in campo e si vede. Stiamo facendo bene, non dobbiamo voltarci indietro ma guardiamo avanti", ha concluso il mister.