Inzaghi a ITV: “Bisseck si merita tutto. Ragazzi bravissimi, dopo mercoledì avevo chiesto…”

"Bisseck? Se lo merita per come sta lavorando, sta facendo benissimo. Tutta quanta la linea difensiva e la squadra stanno facendo bene. Abbiamo dovuto cambiare la linea difensiva, ma non è cambiata. Nonostante gli acciacchi siamo sempre stati concentrati. Rispondono tutti bene. Sto avendo ottime risposte. Anche mercoledì. Non siamo stati premiati dal risultato. Avevo chiesto alla squadra di continuare così. Solo il risultato non ci ha premiato, avevamo fatto un'ottima gara. Siamo rimasti molto concentrati. Dopo i 120 minuti di mercoledì non era semplice. I ragazzi non sono stati frenetici. Abbiamo vinto una partita importante che fa parte del nostro percorso. Promessa ai tifosi per il 2024? Un impegno grandissimo come abbiamo messo sempre. Giocare in questo stadio davanti a questi tifosi ci riempie di orgoglio. Non siamo ancora a metà del nostro cammino, sappiamo che sarà lungo e difficile. Riposo? Due giorni li avevo promessi ai ragazzi perché era tanto che non li concedevo. Giusto che festeggino il Natale con le proprie famiglie", ha concluso il mister.