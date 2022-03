Inzaghi a Inter TV: “Siamo in ritardo, stiamo rallentando troppo. Dobbiamo lavorare meglio”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV il pareggio contro la Fiorentina: "Purtroppo siamo in un momento negativo, abbiamo fatto poco nelle ultime partite e nel primo tempo. Poi nel secondo meglio, la squadra ha fatto meglio. Normale che bisogna fare di più e tornare subito alla vittoria. Stiamo rallentando troppo e i nostri competitor vanno avanti. Sappiamo quello che abbiamo fatto da inizio anno, siamo in ritardo. Dobbiamo andare avanti e lavorare ancora di più perché mancano i risultati. Sosta? Avremo 12-13 giocatori con le nazionali, dovremo lavorare nel migliore dei modi sapendo che alla ripresa ci aspetta una partita molto molto importante. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, il primo assolutamente no. Dobbiamo lavorare meglio, ritrovare vittorie ed entusiasmo: è quello che fa la differenza nel calcio oggi".