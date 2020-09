Joao Mario punta i piedi. CdS: “Considera chiusa la sua esperienza all’Inter, non tornerà”

Joao Mario non ha alcuna intenzione di tornare in Italia: il centrocampista portoghese, non riscattato dalla Lokomotiv Mosca, non si è presentato ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti, giustificandosi con motivi di famiglia. L’Inter lo ha messo da tempo alla porta, in attesa di un’offerta ritenuta congrua. Nel frattempo, come scrive il Corriere dello Sport, l’ex Sporting Lisbona rimarrà in Portogallo, in attesa di una nuova sistemazione:

“In uscita c’è pure Joao Mario che, dopo aver giustificato la sua assenza al raduno con motivi familiari, non tornerà dal Portogallo neppure nei prossimi giorni. Considera chiusa la sua esperienza all’Inter e aspetta solo una squadra che lo acquisti (difficile) o lo prenda in prestito. Si era sparsa l’ipotesi Zenit (che ha negato corteggiamenti per Eriksen), ma pure in Spagna ci sono stati sondaggi“.