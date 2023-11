Juve-Inter, mancano 16 giorni. Ma c’è la variabile sosta: Lautaro e Augusto di rientro venerdì

"L’Inter trepiderà per Lautaro Martinez, nel momento in cui scriviamo probabile convocato dell’Argentina. La Selecciòn campione del mondo ha davanti a sé due partite valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, non esattamente due partitine. La prima a Buenos Aires, nella Bombonera del Boca, contro l’Uruguay nella notte italiana tra giovedì e venerdì prossimi; la seconda al Maracanà di Rio contro il Brasile, nella notte italiana tra martedì 21 e mercoledì 22. Lautaro dovrà viaggiare e con lui forse Carlos Augusto, possibile chiamato del Brasile. Probabilmente i due rientreranno da Rio de Janeiro con volo privato subito dopo la fine del match al Maracana, per presentarsi il venerdì alla Pinetina, a due giorni dalla Juve. Sotto questo aspetto la Juve è un filo più fortunata, gli Usa non hanno precettato Weah jr, si sono limitati a McKennie".