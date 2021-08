SOCIAL/ Lady Bastoni in dolce attesa, l’annuncio del difensore: “Ti aspettiamo”

Con un post su Instagram il calciatore nerazzurro ha annunciato che presto diventerà papà

Per Alessandro Bastoni è in arrivo una gioia immensa. Più grande dello scudetto conquistato con l'Inter e dell'Europeo vinto con la maglia dell'Italia. Il difensore, attraverso un post Instagram, ha annunciato che presto diventerà papà. La sua dolce metà, Camilla Bresciani, è in dolce attesa. "La cosa più bella del mondo. Ti aspettiamo!", ha scritto il calciatore.