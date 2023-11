Brasile e Juve, Lautaro cerca conferme. All’Inter un re, a secco con l’Argentina

"I nemici di sempre nel giro di quattro giorni sulla strada di Lautaro Martinez. Dal Brasile nella notte tra martedì e mercoledì alla Juve domenica sera. Dal Maracanã allo Stadium sarà una settimana per niente banale, soprattutto alla luce del rendimento opposto che sta caratterizzando le prestazioni del centravanti dell’Inter in questo avvio di stagione. Se da una parte risalta il digiuno che dura da oltre un anno con la maglia dell’Argentina, dall’altra spicca il ruolino micidiale quando gioca con i nerazzurri, trascinati da un giocatore che fin qui ha messo a segno 14 gol in 16 partite. Inzaghi spera di averlo al meglio per il big match del prossimo weekend, per potersi affidare a un giocatore totale, sempre più in grado non solo di gonfiare la rete, ma anche di essere un leader per lo spogliatoio a partire dagli atteggiamenti. Non va così a gonfie vele la più recente esperienza con i campioni del mondo allenati da Scaloni. Il posto da titolare non è garantito, anzi c’è un’alternanza costante con Julian Alvarez destinata a riproporsi ancora nella trasferta in Brasile per comporre il tridente offensivo assieme a Messi e Di Maria", scrive il Corriere dello Sport.