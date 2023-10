Lukaku: “Hanno scritto che sarei andato in un certo club. Che stronzata!”

Già in precedenza, Lukaku aveva parlato della sua estate turbolenta: "La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto. Ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Sono state scritte tante cazzate sul mio conto. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio"

Ed era anche tornato sulla finale di Champions League, condizionata dai suoi errori davanti alla porta: "Le opportunità da gol mancate in finale di Champions contro il Manchester City? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti. Quando racconterò come è stato l’avvicinamento alla finale di Champions League, capirete perché non fossi presente con la testa"

