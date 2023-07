Mentana: “Lukaku mi lascia indifferente. Nel progetto Inzaghi non è così centrale visto che…”

Della vicenda Lukaku che non ha più dato risposta al club nerazzurro ha parlato anche il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana

Della vicenda Lukaku che, dopo che l'Inter ha trovato un accordo col Chelsea, non ha più dato risposta al club nerazzurro ha parlato anche il direttore del Tg La 7 Enrico Mentana, grande tifoso interista:

Per carità, magari sono l'unico, ma la possibilità che Lukaku lasci l'Inter mi lascia assolutamente indifferente. Dalla memoria mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti nell'Inter, nel Chelsea, nella sua nazionale. Nessuno è insostituibile, figuriamoci lui. E poi, se nella partita più importante degli ultimi anni è stato tenuto in panchina, e quando è entrato si è capito perché, tanto centrale nel progetto di Inzaghi non deve poi essere.