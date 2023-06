Moratti: “Inter, essere presidente è stato un privilegio, mai un peso”. Poi punzecchia la Juve

Massimo Moratti è stato insignito del sigillo di ateneo a Urbino. Per Moratti un'occasione per ricordare i suoi quindici anni alla guida dell'Inter: "Diventare presidente dell’Inter non è stato un atto di generosità, all’inizio. Alla fine però posso dire che ho capito che significa investire nel calcio. Ogni difficoltà che ho incontrato mi ha restituito esperienza. Il calcio mi ha insegnato ad affrontare la vita. A vincere e a perdere. A passare dal paradiso all’inferno improvvisamente. Mi ha insegnato la pazienza. Essere presidente dell’Inter è stato un privilegio, mai un peso".