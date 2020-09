Nainggolan al Cagliari per 12 milioni. All’Inter Ladinetti e Biancu, si chiude già domani?

La prossima uscita in casa Inter dovrebbe essere quella di Radja Nainggolan. Ieri a Milano Inter e Cagliari si sono incontrate, presente anche l’agente Beltrami, e dovrebbero aver trovato un accordo per il passaggio del centrocampista in Sardegna.

“Radja Nainggolan e il Cagliari si riavvicinano a grandi passi, a grandi falcate. E domani l’affare potrebbe definitivamente chiudersi, con il ritorno del Ninja nella città in cui sembra aver deciso di vivere. Radja vuole solo e soltanto la numero 4 del Cagliari, nonostante la considerazione del tecnico Antonio Conte sia alta. Sabato contro la Fiorentina il Ninja è entrato in campo a San Siro e il suo contributo è stato importante per ribaltare e vincere la partita. Ma ieri il belga non è partito per Benevento. Lamenta una faringite, con un po’ di febbre e mal di gola, malanni arrivati nel momento giusto considerando la trattativa di mercato con il Cagliari. Che dovrebbe chiudersi con il pagamento di circa 12 milioni di euro e l’inserimento nell’affare di due giovani rossoblù, destinati all’Inter“, rivela La Gazzetta dello Sport.

“Il Cagliari pagherà una cifra vicina ai 12 milioni per avere Nainggolan a titolo definitivo. E qui entra in ballo anche la «spinta» di Radja, che vuole tornare a Cagliari dove vivono la moglie (per quanto i rapporti non siano più così idilliaci, secondo il gossip) e le due figlie. Il Ninja si spalmerebbe il contratto su tre anni e questo agevolerebbe parecchio l’operazione. Ma durante il pranzo è scattata anche un’altra, forse decisiva opzione che può essere la chiave per definire l’affare. L’Inter inserirebbe nell’operazione l’acquisizione di due giovani rossoblù. Il regista del 2000 Riccardo Ladinetti, che ha rifiutato l’Olbia e che l’agente Filippo Pirisi stava spingendo prima verso la Reggiana e il centrocampista di talento Roberto Biancu, pure lui del 2000. Biancu sta già giocando (dallo scorso anno) con l’Olbia di Max Canzi in Serie C e lì rimarrebbe pure per questo torneo. Mentre Ladinetti verrebbe girato, ma dall’Inter, in Serie B”, aggiunge Gazzetta.