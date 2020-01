Sky – Ecco cosa manca per l’ok alle visite di Eriksen: per chiudere l’Inter ha dovuto…

Venti erano i milioni richiesti e, alla fine, 20 sono i milioni che l’Inter pagherà al Tottenham per portare a Milano Christian Eriksen. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha dato le ultime sulla trattativa tra le due società, aggiungendo che il danese sarà in Italia per le visite mediche non appena gli Spurs troveranno un sostituto:

“L’@inter ha dovuto aumentare ancora l’offerta ed è arrivata praticamente a 20 milioni (bonus compresi) per #Eriksen: il @SpursOfficial

non è mai sceso dai 20 e solo a quella cifra (e dopo aver preso sostituto) darà via libera definitivo per le visite @SkySport @SkySportsNews“.

(Fonte: Sky Sport)