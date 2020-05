Pres Racing: “Ho sensazione che Lautaro al Barcellona stia per andare in porto. Se la cifra…”

Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, è tornato a parlare del futuro di Lautaro Martinez. Il club argentino aspetta con impazienza l’eventuale cessione al Barcellona, alla luce del 10% che entrerebbe nelle casse del Racing.

“Ho la sensazione che la cessione di Lautaro al Barcellona sia molto vicina a concretizzarsi. Anche se non ho ancora parlato con lui. I soldi per noi? Mi piace contare i soldi quando si sanno le cifre reali, non mi piace ipotizzare. Qualunque sia la cifra, sarà la benvenuta per noi”, ha spiegato Blanco al programma “¿Cómo te vaa, Benedetto?”, in onda su Radio Del Plata.

“Lautaro, quando è stato ceduto all’Inter, ha rappresentato la cessione più remunerativa di tutto il calcio argentino e se dovesse andare in porto la cessione al Barcellona per la cifra di cui si parla, si confermerebbe un’altra volta. Quando l’abbiamo venduto all’Inter, siamo stati bravi a mantenerci questa percentuale sulla rivendita. Era una tentazione molto forte quella di ottenere 2 milioni in più ma abbiamo deciso di scommettere sul futuro senza alcuna certezza di una futura cessione”.