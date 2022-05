Primavera, Inter ok con i Nazionali per la semifinale. Ma in caso di finale…

Nessun problema per i fratelli Carboni e per i calciatori convocati dalle rispettive selezioni: squadra al completo per Chivu

Vigilia della semifinale scudetto per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra affronta domani il Cagliari (calcio di inizio alle ore 17), ed è già partita alla volta di Sassuolo (sede del match). Tutti a disposizione del tecnico interista, compresi i tanti calciatori convocati dalle rispettive Nazionali: tutti loro, infatti, non sono tenuti a rispondere alla chiamata delle loro federazioni, dal momento che la finestra FIFA è aperta dal 30 maggio al 14 giugno. Il discorso cambia in caso di eventuale finale, prevista per il 31 maggio: in quell'evenienza l'Inter (come tutti gli altri club coinvolti) proverà ad ottenere una deroga per avere ancora a disposizione i giocatori impegnati con le Nazionali. In questo caso i giocatori raggiungeranno i rispettivi ritiri dopo la finale.