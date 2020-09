Psg, Leonardo: “Dobbiamo vendere per comprare. Speso tanto per Icardi”

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, ha parlato a Canal Plus della situazione del club francese. Anche il Psg, come tutti, sta pagando la crisi post coronavirus: “Tutti i club hanno bisogno di vendere per comprare. Il Fair Play Finanziario ci impedisce di mettere altri soldi. Il PSG è nella stessa situazione degli altri club. Abbiamo bisogno di vendere giocatori, ma non è facile perché nessuno compra. Abbiamo investito su Icardi quest’estate. Ora dobbiamo essere un po’ creativi sul mercato in entrata”.