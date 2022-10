Inter, Romano: “Onana-Handanovic? Teniamo d’occhio: da quello che mi dicono…”

Intervenuto in diretta su SOS Fanta, Fabrizio Romano , giornalista, ha parlato così dell'alternanza in casa Inter tra Samir Handanovic e André Onana : "Io la terrei d'occhio fino all'ultimo, non sono sicuro sia una scelta definitiva. Da quello che mi dicono, fino all'ultimo allenamento si porteranno questa cosa. Mi sembra evidente che debba giocare Onana.

E' una domanda che si fanno tutti, se la sono fatta in tanti per tanti anni, adesso se la fanno tutti. Non conosco una persona che possa pensare in questo momento solo ad una competizione: Onana è stato fermo a lungo, ha bisogno di giocare. Dall'altra parte invece hai un portiere che negli ultimi anni, lo dicono i numeri, è stato un problema: Onana è una ventata d'aria fresca, c'è un'altra aria intorno ad un portiere così, anche tra compagni e tifosi".