Sky – Skriniar, ecco quanto pensava di spendere il Tottenham. Ha tentato nuova proposta: no Inter

“Il Tottenham pensava di poter prendere Skriniar con 30 milioni di euro”. E’ questa la notizia diffusa da Sky Sport. Secondo l’emittente, gli Spurs erano convinti di poter spendere molto meno di quanto volesse l’Inter per il difensore slovacco.

Così non è. I nerazzurri, per cedere l’ex doriano, vogliono tra i 50 e i 60 milioni di euro. Troppi per le casse del Tottenham. Che, spiega ancora Sky Sport, “è venuto in Italia per proporre all’Inter delle contropartite tecniche per raggiungere la valutazione. Ma si è imbattuto nel no dei nerazzurri, che per Skriniar vogliono solo soldi per due motivi. Il primo è l’abbondanza della rosa e il secondo è la necessità di liquidità per andare a comprare, eventualmente, un sostituto di Skriniar. In questo momento, l’affare è lontano da una definizione positiva”, fa sapere Sky.