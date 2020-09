In UK: “Mercato, ecco il giocatore offerto dal Tottenham all’Inter per avere Skriniar”

Il Tottenham è alla ricerca di un difensore centrale e Jose Mourinho ha un solo nome in testa: quello di Milan Skriniar. Secondo quanto riporta il portale inglese Football.London, il giocatore dell’Inter gradirebbe raggiungere il tecnico portoghese e il club sta lavorando per chiudere l’affare. Nonostante le trattative, però, gli Spurs non sono ancora riusciti ad abbassare la richiesta dell’Inter di circa 50 milioni di euro: l’intenzione degli inglesi è quello di chiudere a 35 più una contropartita. Tra i vari nomi proposti, scrive il portale, c’è quello di Juan Foyth, centrale argentino classe ’98, prontamente respinto dai nerazzurri. Sarà necessario dunque per il Tottenham cedere gli esuberi per arrivare al suo sogno.