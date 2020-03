Spadafora: “C’è nuova possibilità per le partite in chiaro. Soluzione possibile, aspettiamo…”

E’ sempre più emergenza causa Coronavirus. L’indicazione fondamentale da parte del Ministero della Sanità è quella di evitare luoghi chiusi e affollati per evitare il contagio. Ecco perché i bar e i club dove di solito vengono proiettate le partite di campionato sono in questo momento sono da ovviare. E Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, sta tentando di ottenere la proiezione delle partite di Serie A in chiaro: “C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del Calcio e le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta”, ha scritto su Facebook.