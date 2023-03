GdS – Inter, niente Fiorentina per Dimarco: c’è questa speranza per il rientro

Secondo La Gazzetta dello Sport, Federico Dimarco non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Fiorentina . Un’altra assenza pesante per l’allenatore, che deve già fare a meno di Calhanoglu, Skriniar e lo squalificato D’Ambrosio. Ma quando può tornare Dimarco?

“Sarà risparmiato e sull'out mancino giocherà Gosens. La speranza è quella di avere Federico per la sfida con la Juventus di Coppa Italia di martedì o per quella di venerdì contro la Salernitana in modo da "rodarlo" in vista dell'andata dei quarti di Champions”, si legge sul sito della rosea.