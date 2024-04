Scambio in diretta a Cronache di Spogliatoio in merito alla possibilità dell'Inter di vincere la seconda stella dopo il derby del 22 aprile contro il Milan. In merito si esprime Riccardo Trevisani: "Sarà che quando uno fa questo lavoro non tifa, ma io proprio non ci arrivo, non la capisco. Ma chi se ne frega!". Non è della stessa idea Stefano Borghi, che replica: "Ma no, no! Tu immagina: è la seconda stella, è il derby, ha il Milan davanti, 19 scudetti pari, tu arrivi a 20 prima degli altri e glielo presenti in faccia. Anch'io non tifo, ma se ti immagini la cornice dopo che hai vinto quanti derby consecutivi, se puoi anche regalarti quel momento lì, te lo vuoi andare a regalare".