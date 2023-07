Inter, via Onana ecco Trubin. Affare apparecchiato, chiusura dopo la trattativa con lo United

Onana , molto probabilmente, lascerà l'Inter per difendere i pali del Manchester United. I nerazzurri non si faranno trovare impreparati visto che Ausilio e Marotta hanno già scelto il prossimo portiere. Trubin è l'obiettivo numero uno e si lavora da giorni a questa soluzione.

"Il dopo-Onana a Milano è iniziato già da un po’, non certo ieri pomeriggio, nelle due ore passate in sede dall’intermediario scelto per portare dall’Ucraina a Milano Anatolij Trubin. Da settimane i nerazzurri pensano al talento fresco del 21enne dello Shakhtar. La rivoluzione portata nel cuore dell’Inter dal camerunese non potrà essere dispersa, anche se André è il sacrificato dell’estate sull’altare dell’autofinanziamento. Tutti sono convinti che dopo di lui dovrà esserci un guardiano della porta che raccolga e rilanci questa eredità pesante. Trubin è designato per questa impresa. La convinzione è che, al di là della sua bravura istintiva e della reattività innata tra i pali, ci sia margine per farlo migliorare anche nella partenza dell’azione con i piedi", spiega La Gazzetta dello Sport.