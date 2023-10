Trubin e l’Inter solo sfiorata: tutti i retroscena della trattativa sfumata in estate

Il quotidiano portoghese A Bola ripercorre le tappe di queta vicenda: l'Inter, una volta capito che Onana sarebbe partito con destinazione Manchester United, decise di puntare su Trubin, che aveva fatto bella figura nelle tre volte in cui aveva affrontato i milanesi in Champions League. L'idea iniziale era la più economica: garantire un contratto valido solo da gennaio in poi, così da ingaggiare il giocatore a costo zero a giugno 2024, data in cui sarebbe scaduto il suo accordo con lo Shakhtar Donetsk. L'intesa era molto vicina a concretizzarsi in segreto, ma il club ucraino lo scoprì e mise Trubin con le spalle al muro: senza rinnovo, o sarebbe partito in estate oppure avrebbe trascorso tutta la stagione in panchina.