Vecino, l’operazione non allontana le pretendenti: addio Inter, due opzioni per il futuro

La travagliata stagione di Matias Vecino è ormai giunta al termine: il centrocampista uruguaiano, da tempo costretto a fare i conti con i problemi al ginocchio destro, in giornata verrà operato per risolvere una volta per tutte la situazione. Nonostante ciò, l’ex Fiorentina continua ad avere molto mercato: l’Inter lo ha messo sulla lista dei cedibili e ora, dopo aver provato a piazzarlo già a gennaio, attende nuove offerte. Secondo Tuttosport, sul giocatore è ancora forte l’interesse di Everton e Napoli:

“Dall’Inter il suo infortunio veniva descritto come normale amministrazione dovuta ai carichi di lavoro in preparazione. Invece si trattava di un problema molto più serio, che il giocatore ha deciso di risolvere chirurgicamente per iniziare a programmare la prossima stagione che potrebbe anche non essere a Milano (Vecino ha molto mercato, lo vuole in primis l’Everton di Carlo Ancelotti, ma occhio sempre al Napoli con cui a gennaio si era lavorato a una trattativa che riguardava pure Allan)“.